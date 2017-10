Criança de dois anos ferida em incêndio no Barreiro

No local estiveram mais de 40 operacionais.

Uma criança de dois anos foi transportada para o hospital devido a um incêndio numa habitação, no Bairro das Palmeiras, no Lavradio, no centro da cidade do Barreiro. O alerta foi dado por volta das 09h30 desta sexta-feira.

Além da criança de dois anos, foram assistidos no local três adultos por inalação de fumos, sem necessidade de serem transportados para o hospital.



Elementos de Socorro resgataram a criança que estava em casa.

No local estiveram mais de 40 operacionais e 16 meios terrestres, assim como, a Proteção Civil de Almada, a PSP e a PJ.