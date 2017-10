Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médico detido por corrupção

Aceitava dinheiro e prendas para favorecer empresários.

Por João Tavares

O esquema era bastante simples: pelo menos desde 2015 que empresários ligados à venda de produtos para a área da saúde davam prendas, pagavam viagens e ofereciam milhares de euros para que pessoas ligadas aos hospitais de Ponta Delgada e de Angra do Heroísmo, nos Açores, optassem pela compra dos materiais dessas empresas. Esta rede foi agora desmantelada pela PJ de Ponta Delgada, que deteve um médico, um gestor hospitalar e dois empresários. Foram constituídas arguidas outras duas pessoas.



Ao todo, as autoridades efetuaram 25 buscas, visando residências, centros de saúde, os hospitais do Divino Espírito Santo (São Miguel) e do Santo Espírito (Terceira) e empresas. Foram apreendidos milhares de documentos, material e ficheiros informáticos que podem conter prova dos crimes praticados.



Uma operação de uma envergadura tal que mobilizou todos os inspetores da Divisão de Investigação Criminal da PJ dos Açores e dois inspetores da unidade de crime informático, tendo sido comandada por cinco magistrados.



A rede está agora indiciada dos crimes de corrupção ativa e passiva, bem como de associação criminosa. Segundo a PJ, estão em causa "práticas ilícitas que visavam obter posições indevidas de privilégio na realização de contratos de fornecimento de bens a organismos prestadores de serviços de saúde, a troco de contrapartidas pecuniárias e outras, lesivas do interesse público". Os detidos deverão ser hoje presentes a um juiz.