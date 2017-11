Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang faz explodir dois multibancos

Deixaram rasto de destruição e fugiram com dinheiro de ATM.

06:00

Em menos de duas horas, o mesmo gang fez explodir duas caixas multibanco. A primeira em Alcochete, pelas 04h00 de ontem. Os assaltantes conseguiram levar o dinheiro e fugiram.



Pelas 05h40, as autoridades recebiam o alerta de novo ataque nas bombas da Galp em Abrantes. Desta vez não conseguiram aceder às notas. A investigação dos dois casos está entregue à Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária.



Em Alcochete, o assalto à bomba provocou a destruição do posto médico da Junta de Freguesia de São Francisco. "Às quatro da manhã recebi um telefonema da Prosegur a avisar-me de que estavam a tentar entrar no posto médico. Afinal, já tinham rebentado a caixa multibanco. Entretanto, vários moradores chamaram a GNR porque ouviram o estrondo", disse ao CM João Santos, presidente da Junta de Freguesia de São Francisco.



Aquela localidade ficou agora sem a única caixa multibanco que havia na zona. Os moradores vão ter de se deslocar ao Montijo ou a Alcochete.



Depois do assalto em Alcochete os assaltantes fugiram em direção a Abrantes, onde fizeram explodir a caixa ATM na Galp da Estrada Nacional 118, mas não conseguiram levar o dinheiro. Estão em paradeiro incerto.



Com este assalto sobe para 139 o número de ataques a caixas multibanco com recurso a gás. Todos os casos são investigados pelos inspetores da Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ.



Foram recolhidas as imagens dos sistemas de videovigilância dos dois locais.