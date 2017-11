Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de moto mata bombeiro

Era voluntário na corporação do Cercal do Alentejo.

Por Joaquim Bernardo | 08:16

Um homem de 39 anos, bombeiro voluntário no Cercal do Alentejo (Santiago do Cacém), morreu ontem ao início da tarde num despiste de duas motos ao quilómetro 111 da EN120, entre Odemira e São Teotónio.



Do acidente, que ocorreu numa zona de curvas, resultou ainda um ferido, sem gravidade, de 23 anos. Sancho Pacheco, a vítima mortal, vivia em Vila Nova de Milfontes, onde tinha também uma oficina automóvel.



Deixa mulher e duas filhas menores.



No local estiveram os Bombeiros de Odemira e Vila Nova de Milfontes e a VMER do Hospital do Litoral Alentejano.



A GNR investiga as causas.