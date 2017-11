Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SEF fecha casa de prostituição

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deteve três mulheres que geriam o negócio, em Lisboa.

Por Miguel Curado | 08:30

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras encerrou uma das mais ativas casas de prostituição de Lisboa, prendendo três mulheres que geriam o negócio.



O estabelecimento, publicitado na comunicação social e em vários sites na internet, funcionava na avenida Miguel Bombarda.



Em investigação há mais de um ano, a casa de prostituição foi alvo de busca já durante esta semana. Treze mulheres (7 brasileiras e 6 portuguesas) foram identificadas no exercício de atividade sexual, bem como cinco clientes. Uma das brasileiras foi notificada para abandonar o território português.



As três gestoras do espaço, todas portuguesas, foram presas por suspeita dos crimes de lenocínio e auxílio à imigração ilegal. O tribunal submeteu-as a termo de identidade e residência.