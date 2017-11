Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em acidente com trator

Vítima com cerca de 70 anos não sobreviveu a capotamento, em Carrazeda de Ansiães.

Por Manuel Jorge Bento | 11:56

Um homem com cerca de 70 anos morreu no capotamento do trator em que seguia, na manhã desta segunda-feira, em Arnal, Carrazeda de Ansiães.



A vítima estava a trabalhar num terreno agrícola quando aconteceu o acidente.



As equipas de socorro chegaram a pedir o transporte de helicóptero para uma unidade hospitalar, mas o homem não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.