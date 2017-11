Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A17 cortada na Figueira do Foz devido a intenso nevoeiro

Visibilidade no local é quase nula e as autoridades entenderam encerrar o troço da autoestrada.

Por Lusa | 00:48

A autoestrada 17 (A17) foi este sábado cortada nos dois sentidos, entre a Figueira da Foz e a Marinha das Ondas, devido ao intenso nevoeiro, que já causou dois acidentes no local, disse fonte da GNR à agência Lusa.



"A A17 está cortada nos dois sentidos devido ao nevoeiro, sendo uma situação muito perigosa. Registaram-se dois acidentes no local, que envolveram também viaturas pesadas, mas apenas causaram danos materiais", segundo a GNR.



A mesma fonte adiantou que a visibilidade no local é quase nula e as autoridades entenderam encerrar o troço da autoestrada até que a situação esteja resolvida.



"Vai estar cortada até que estejam garantidas as condições de segurança. Os bombeiros estão também a efetuar trabalhos de limpeza na via devido aos acidentes que ocorreram no local", acrescentou.