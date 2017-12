Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre atropelado no IC2

Acidente ocorreu pelas 23h20 em Cova das Faias, Leiria.

00:20

Um homem de 40 anos morreu na sequência de um atropelamento na noite desta quinta-feira no IC2 em Cova das Faias, Leiria.



O alerta foi dado cerca das 23h20.



Segundo apurou o CM junto de fonte da GNR, no local estiveram elementos do INEM e da VMER de Leiria.