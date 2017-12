Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve três pessoas após uma rixa na Trafaria

Detidos por resistência e coação sobre agente da autoridade.

Por Lusa | 13:49

A GNR deteve três pessoas no final da manhã deste domingo na Trafaria, no concelho de Almada, após uma rixa na rua, disse à agência Lusa fonte da corporação.



O oficial de operações no Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana adiantou que as três pessoas foram detidas por resistência e coação sobre agente da autoridade.



Segundo a mesma fonte, a GNR foi chamada às 11:25 devido a desacatos numa via pública da Trafaria, tendo os três detidos resistido às indicações dadas pelos elementos da patrulha da corporação.