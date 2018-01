Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Farmácia assaltada no Porto

Ladrão conseguiu levar 355 euros em dinheiro.

14:00

Uma farmácia perto do Hospital de S. João, no Porto, foi assaltada cerca das 23 horas deste domingo.



O ladrão conseguiu levar 355 euros em dinheiro.



No estabelecimento, que está aberto 24 horas por dia, estavam duas funcionárias no momento do assalto.



O ladrão conseguiu fugir e ainda se encontra em parte incerta.