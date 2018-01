Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre atropelado na Maia

Acidente aconteceu em Águas Santas.

16:54

Um homem morreu na tarde desta segunda-feira na Maia, ao ser atropelado na zona de Águas Santas.



O acidente aconteceu por volta das 15h30, altura em que o homem foi colhido por um autocarro na rua dos Mosteiros, na freguesia de Águas Santas.



Segundo o CDOS do Porto, os meios ainda estão no local do acidente, nomeadamente INEM, bombeiros de Nogueira da Maia e uma ambulância do Hospital de São João do Porto e PSP.



Estiveram no local 17 operacionais, apoiados por 8 viaturas.



O acidente acontece pouco depois de uma violenta colisão entre dois carros que fez seis feridos, também na zona de Águas Santas, na Maia.