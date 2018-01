Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Neve corta estradas na Serra da Estrela

Acessos à Torre estão bloqueados.

10:13

As estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela estão cortadas, na manhã desta sexta-feira, devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.



A fonte do CDOS indicou que a circulação rodoviária está interrompida desde as 08h00 nos troços da Estrada Nacional (EN) 338 entre Piornos/Cruzamento da Torre e entre Cruzamento da Torre/Lagoa Comprida, e na EN 338-1 entre Cruzamento da Torre/Torre.



Segundo o CDOS da Guarda, "não há previsão" para reabertura dos troços de via que estão encerrados nos pontos mais altos da Serra da Estrela.



O estado do tempo vai sofrer hoje de manhã um agravamento com a passagem de uma superfície frontal fria que vai causar chuva e vento forte, queda de neve e agitação marítima, segundo a meteorologista Cristina Simões.



De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a frequência da chuva vai diminuir ao longo da tarde, prevendo-se apenas a ocorrência de alguns aguaceiros.



"De salientar também a queda de neve a começar nos pontos mais altos da Serra da Estrela durante a manhã acima de 1.400 metros, descendo a quota para os 600/800 no Norte e Centro. Vamos ter também vento forte de sudoeste com rajadas de 70 quilómetros por hora, sendo de 90 nas terras altas, mas diminuindo de intensidade para a tarde", salientou.