Jovem morre em despiste contra muro

Acidente ocorreu em Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo.

Por A.I.F. | 08:02

Um jovem, de 18 anos, morreu na madrugada deste sábado na sequência de um despiste de carro, na EN202, em Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo.



Hugo Gomes terá, por volta da 01h00, perdido o controlo do automóvel no qual seguia sozinho e chocou contra o muro da antiga escola da Fonte Grossa.



Os Bombeiros Municipais de Viana do Castelo foram de imediato para o local, tendo ainda desencarcerado a vítima. O óbito acabou, no entanto, por ser declarado no local do violento acidente.



Hugo Gomes tinha carta de condução há alguns meses. O jovem vivia na localidade de Serreleis.



Na ocorrência estiveram sete elementos dos bombeiros, a GNR, uma VMER e ainda uma ambulância do INEM.