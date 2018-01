PJ investiga caso de mulher encontrada morta em casa

Vizinhos de Paço de Arcos não a viam desde antes do Natal. Filho com quem vivia está em parte incerta

11.01.18

A PJ foi chamada a investigar o caso, até porque o filho que vivia com a vítima também já não é visto no local há várias semanas. Terá desaparecido na mesmo altura em que a mulher deixou de ser vista.



Uma vizinha conta à CMTV que tanto a mulher como o filho faziam a sua vida rotineira no bairro, e estranharam a ausência de ambos.







O cadáver de uma mulher com cerca de 70 anos foi encontrado esta quinta-feira ao final da tarde, no apartamento onde vivia em Paço de Arcos. O cheiro nauseabundo que vinha da casa alertou os vizinhos, que já não a viam desde antes do Natal, e foram chamadas as autoridades.Elementos dos bombeiros e da PSP descobriram o corpo em adiantado estado de decomposição, no apartamento que se situa na cave de um prédio de habitação, no centro de Paço de Arcos.