Morre esmagado por autocarro

Homem, de 75 anos, colhido por pesado sem travões no Seixal.

Por Miguel Curado | 08:33

Um homem de 75 anos, que tinha ficado viúvo há cerca de um mês, morreu esta quarta-feira esmagado por um autocarro da empresa Transportes Sul do Tejo (TST), em Miratejo, Seixal. Na origem do acidente terá estado uma avaria nos travões do pesado de passageiros.



O atropelamento ocorreu pelas 14h10, na avenida Luís de Camões. O autocarro 162 dos TST, que liga Miratejo a Lisboa, parou nesta artéria devido a uma aparente avaria. O motorista saiu do pesado que, segundos depois, começou a andar sozinho. O desnível da rua fez com que o autocarro ganhasse velocidade e embatesse num carro estacionado. A marcha do pesado não foi travada e o autocarro acabou por atingir o homem. A vítima estava a fazer trabalhos de jardinagem, a pedido de uma empresa de gestão de condomínios.



José Pina foi testemunha do acidente e disse ao CM ter visto o jardineiro "debaixo da roda frontal direita do autocarro". "Ele ainda falou durante vários minutos, mas agonizou até morrer", explicou.



Os Bombeiros do Seixal enviaram ao local 10 elementos e seis viaturas. A PSP cortou o trânsito, enquanto o corpo do homem era retirado de debaixo do autocarro. Foi transportado para a morgue do Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde será autopsiado. O idoso deixa um filho.n