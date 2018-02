Escutas implicam Proença de Carvalho

Orlando Figueira ligou ao advogado quando foi alvo de buscas em casa e no escritório, em fevereiro de 2016.

Orlando Figueira, ex-procurador e arguido na Operação Fizz, ligou ao advogado Proença de Carvalho quando foi alvo de buscas em casa e no escritório, em fevereiro de 2016.No telefonema agora revelado, o advogado admite que teve uma intervenção recente no processo e que, por isso, não pode ser ele a fazer a defesa de Orlando Figueira.Esta escuta telefónica não confirma, assim, a versão que tem sido apresentada por Daniel Proença de Carvalho, que sempre desmentiu qualquer intervenção na revogação do contrato de trabalho do ex-procurador com a empresa que lhe terá pago milhares de euros para trabalhar em Angola.As escutas foram adicionadas ao processo a pedido de Figueira.O advogado Proença de Carvalho já respondeu ao sucedido, confirmando que pediu para ser dispensado do dever do segredo profissional. "Como sabem, o Estatuto da Ordem dos Advogados impõe aos advogados o dever de guardar segredo profissional relativamente a todos os factos cujo conhecimento lhe advenha do exercício da profissão. Tendo sido indicado como testemunha no processo em causa, caso seja dispensado, como espero, do dever do segredo profissional, relatarei ao Tribunal, com todo o rigor, as circunstâncias em que fui procurado pelo ex-procurador Orlando Figueira, em Maio de 2015, três anos após a sua saída do M.P."."A escuta em causa em nada contradiz, pelo contrário, o que se passou e que explicarei ao Tribunal quando for ouvido como testemunha", garante em resposta ao

Na missiva, Proença de Carvalho volta a afirmar que não teve "interferência, nem sequer conhecimento, das circunstâncias em que Orlando Figueira saiu do M.P., nem do seu percurso profissional posterior."