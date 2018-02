Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duas mortes na estrada

Despiste de trator em Carrazeda e colisão em Mogadouro.

Por Tânia Rei | 08:13

Dois homens morreram, na sexta-feira, na sequência de acidentes rodoviários registados nos concelhos de Carrazeda de Ansiães e Mogadouro, no distrito de Bragança.



O primeiro sinistro ocorreu à entrada da aldeia de Belver, em Carrazeda. Adelino Augusto Borges, de 66 anos, dirigia-se para um terreno agrícola quando o trator que conduzia - e ao qual trazia acoplado um reboque - acabou por se despistar na Estrada Municipal 217 e cair num desnível. A máquina agrícola ficou sobre o sexagenário, natural de Pena Fria, no mesmo concelho, mas que passava grande parte do ano em França, onde tinha família mais próxima - mulher e duas filhas. O alerta foi dado pelas 13h00, por um funcionário de um lar que distribuía os almoços. Porém, o acidente poderá mesmo ter acontecido durante a manhã.



Já pelas 15h30, Óscar Sastre, espanhol de 47 anos, perdeu a vida após colisão da mota que conduzia contra uma carrinha, perto da aldeia de Bemposta, em Mogadouro. A vítima, um empresário bastante conhecido em Zamora, estaria a fazer um passeio. A morte foi declarada pelo médico do ‘héli’ do INEM, que ainda foi ao local.



PORMENORES

Sexta vítima mortal

Este foi o terceiro acidente fatal com tratores, nos últimos três dias, na zona Norte do País, após duas ocorrências em Guimarães e Mogadouro. Em todo o País, só neste ano, já se registaram seis sinistros mortais com veículos agrícolas.



Popular tentou salvar

"À nossa chegada, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Um popular estava a fazer manobras de reanimação", disse o adjunto de comando José Carrasco, dos Bombeiros de Mogadouro, sobre o acidente fatal para um cidadão espanhol.