PSP destrói mais de três mil armas

Material apreendido pelas autoridades foi destruído na terça-feira.

A Polícia de Segurança Pública realizou, na terça-feira, uma ação de destruição de armas.



Trata-se da segunda ação do género levada a cabo em 2018.



Nesta iniciativa, foram destruídas 3418 armas de fogo e armas brancas, segundo dados fornecidos pela própria PSP que, só este ano, já destruiu mais de seis mil armas.



"As armas destruídas foram declaradas como perdidas a favor do Estado no âmbito de processos - crime, contraordenação ou administrativos, depois de terem sido apreendidas pela Polícia de Segurança Pública e demais autoridades policiais, a nível nacional", é dito, em comunicado.



Para além das armas apreendidas, foram também destruídas "armas entregues voluntariamente ao Estado" por que as detinha ou achou.