Português morto em Luanda durante assalto

Vítima, de 65 anos, estaria há uma semana em Angola para renovar o cartão de residente.

16:40

A polícia angolana confirmou esta quinta-feira à agência Lusa a morte de um cidadão português, ocorrida no município de Viana, arredores de Luanda, presumivelmente na sequência de um assalto.



Segundo o diretor do gabinete de comunicação institucional e imprensa da delegação de Luanda do Ministério do Interior, intendente-chefe Mateus Rodrigues, o homicídio ocorreu quarta-feira à noite, na sequência de um assalto a um estabelecimento comercial no município de Viana.



Mateus Rodrigues acrescentou que a vítima, de 65 anos e cuja identificação não foi avançada, terá sido morto a tiro, salientando que o caso está a ser investigado, não havendo ainda detidos neste processo.



Já o Novo Jornal adianta outro cenário, garantindo que a vítima, que identifica como Nelson Siva, foi asfixiado até à morte no interior de um armazém de frescos que pertencia a um familiar. Estaria no país há uma semana para renovar o cartão de residente e usaria o local para descansar.



Segundo a mesma fonte, o assalto terá sido levado a cabo por 15 homens armados ao final do dia, altura em que o português já estaria no local a pernoitar. Ofereceu resistência e foi "amarrado e depois espancado", acabando por ser asfixiado "até à morte".