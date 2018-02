Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um morto e um ferido grave em atropelamento em Alcobaça

Vítima mortal é uma mulher com cerca de 50 anos.

21:55

Um atropelamento rodoviário que ocorreu em Alcobaça, distrito de Leiria, causou esta terça-feira um morto e um ferido grave, disseram à Lusa fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria e da GNR.



"Recebemos o alerta para a ocorrência pelas 19h26, um atropelamento rodoviário que causou uma vítima mortal e um ferido grave", disse à Lusa fonte do CDOS.



Segundo a mesma fonte, o atropelamento ocorreu na localidade de Charneca do Rio Seco, no concelho de Alcobaça.



Fonte da GNR disse à Lusa que o atropelamento envolveu um peão e um motociclo.



"A vítima mortal é uma mulher, com cerca de 50 anos, que foi atropelada, enquanto o ferido grave é o condutor do motociclo", explicou.



No local estiveram os bombeiros, a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).