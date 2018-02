Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP de Lisboa deteve 22 pessoas nas últimas 24 horas

Maioria das detenções por condução sem carta e por cumprimento de mandado de detenção.

15:29

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve 22 pessoas nas últimas 24 horas em operações de prevenção e de fiscalização realizadas na área da Grande Lisboa, foi hoje divulgado.



Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa precisou que sete das detenções foram por cumprimento de mandado de detenção, sete por condução de veículo sem habilitação legal, cinco por consumo e tráfico de estupefacientes, duas por condução sob influência do álcool e uma por furto.



Na breve nota enviada às redações, a PSP indicou que as detenções foram feitas no âmbito da sua atividade operacional, no decurso de diversas ações e operações de prevenção e fiscalização, efetuadas na área de Lisboa.