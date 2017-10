Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

210 mil euros escondidos em sacos de plástico

Dinheiro apreendido pela PJ numa busca a casa de Hélder Moreira pertencia aos pais do arguido.

Por Aureliana Gomes | 08:56

Os 210 mil euros em notas de 20 apreendidos pela PJ numa busca a casa de Hélder Moreira pertenciam aos pais do arguido.



A informação foi revelada pela namorada, Cátia Vieira, ontem, no Tribunal de S. João Novo, Porto, onde decorre, há mais de um mês, o julgamento do caso conhecido como ‘Máfia de Braga’, com nove arguidos, sete dos quais em prisão preventiva. Estão acusados da morte do empresário João Paulo Fernandes.



Cátia Vieira explicou que esse dinheiro tinha sido retirado do escritório do pai do arguido, em junho de 2015. O homem terá revelado ao filho, pouco antes de morrer, que tinha dinheiro guardado em "sacos de plástico" no tecto do escritório.



"Fui ao gabinete com o Hélder. Quando lá chegámos, ele retirou uma das placas do tecto falso, onde estava uma saca transparente com notas de 20 €. Depois, meteu a cabeça dentro do tecto e encontrou vários sacos, todos com notas de 20 €", disse, revelando que cada uma delas tinha um papel com o valor.



Referiu que o arguido levou o dinheiro para casa, mas apenas para o guardar, já que esse era dos pais. O dinheiro estava no sótão da habitação.



Foi também ouvida a mulher de Rafael Silva, outro dos arguidos, que confirmou que a confeitaria onde ele trabalhava era do advogado Nuno Lourenço, também arguido. Gracinda Vilas Boas explicou que o companheiro, com quem vive há sete anos, ao fim de semana trabalhava como motorista de Marinho Pinto, antigo bastonário da Ordem dos Advogados.