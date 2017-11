Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

237 mil petiscos e doces comidos em 104 dias

Evento cresceu e chegou este ano a 274 estabelecimentos de nove concelhos.

Por Rui Pando Gomes | 08:14

A pé, de bicicleta ou de cadeira de rodas. Foi assim que os milhares de participantes foram este ano à Rota do Petisco, que se realizou durante 104 dias, em 274 estabelecimentos de nove concelhos da região do Algarve. A iniciativa gastronómica, apoiada pelo CM, cresceu este ano e permitiu a venda de um número recorde de 237 795 ementas, entre petiscos e doces.



Na hora do balanço final deste ano, a associação Teia D’Impulsos, organizadora do evento, revelou que nas Terras do Infante (Lagos, Aljezur e Vila do Bispo) "foi registado um crescimento de perto de 50%, traduzido num total de 44 279 ementas vendidas".



A odisseia dos sabores chegou, pela primeira vez, às Terras da Ria (Faro e Olhão), onde "contou com a participação de 34 estabelecimentos e mais de 10 mil ementas vendidas".



Para terminar o evento em beleza, nos passados meses de setembro e outubro, os participantes passaram pelas Terras do Arade (Portimão, Lagoa, Silves e Monchique) onde foram servidos e comidos mais de 5000 petiscos por dia.



Feitas as contas, segundo a organização, a Rota do Petisco deste ano registou um impacto económico direto total, tendo em conta o valor de ementas comercializadas, que "superou os 670 mil euros".



Além do desafio de saborear petiscos e doces tradicionais em vários concelhos do Algarve, um dos aspetos mais significativos deste evento é a sua vertente solidária. Este ano, a Rota Solidária conseguiu angariar cerca de 22 500 euros, que serão distribuídos, nos próximos meses, por doze projetos sociais desenvolvidos por organizações locais.