245 quilos de ouriços-do-mar apreendidos em Viana do Castelo

Homem de 57 anos foi identificado pelas autoridades.

O Destacamento de Matosinhos da Unidade de Controlo Costeiro apreendeu esta quinta-feira 245 quilos de ouriços-do-mar, em Viana do Castelo, numa operação de fiscalização, acabando por identificar um homem de 57 anos.



Em nota enviada à comunicação social, a GNR explicou que o "homem foi identificado por falta de licença para a atividade da apanha de espécies marinhas, tendo na sua posse 70 quilos de ouriços-do-mar", numa operação feita ao longo de toda costa de Viana do Castelo.



Segundo o Comandante de Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos, o capitão Nuno Marinho, as restantes quantidades foram apreendidas no desenrolar da operação e pertenciam a indivíduos que, entretanto, fugiram, deixando os sacos com ouriços-do-mar para trás.



"O exercício da atividade de apanha está sujeito a licenciamento, a requerer anualmente à Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, através de formulário próprio. Existem ainda limitações diárias de quantidades permitidas, por cada individuo, de apanha, que no caso desta espécie marinha são 50 quilos", explicou o organismo no comunicado.