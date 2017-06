26 detidos e mais de 5000 doses de droga apreendidas pela GNR das Caldas da Raínha

Os detidos foram constituídos arguidos, sujeitos a termo de identidade e residência sendo que 20 vão ser presentes na quinta-feira no Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria.



A ação contou com a colaboração de militares dos comandos territoriais de Lisboa, Coimbra, Santarém e da Unidade de Intervenção, bem como da Polícia de Segurança Pública.



Vinte e seis pessoas foram detidas e mais de cinco mil doses de droga foram apreendidas no âmbito de uma investigação da GNR das Caldas da Rainha, divulgou esta quarta-feira o Comando Territorial de Leiria.A detenção de "18 homens e oito mulheres, com idades compreendidas entre os 18 e 57 anos, por tráfico de estupefacientes nos distritos de Leiria e Lisboa" foi efetuada na terça-feira, divulgou a GNR em comunicado.A detenção e a apreensão de mais de cinco mil doses de estupefacientes resultou de uma investigação desenvolvida pelo Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha nos últimos dois anos e que culminou com "36 buscas domiciliárias e 25 não domiciliárias, que permitiram desmantelar uma estufa, apreender droga e diverso material", refere o comunicado.