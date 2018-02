Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

28 idosos e 64 famílias retirados em incêndio

Dois utentes do lar Casa do Professor, com cerca de 70 anos, ficaram feridos.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:15

Dois utentes, com cerca de 70 anos, do lar Casa do Professor, em Aveiro, foram hospitalizados por inalação de fumos após um incêndio que deflagrou na garagem do edifício, ao início da tarde deste sábado. Os 28 utentes da residência sénior, bem como as 64 famílias dos três prédios contíguos, foram retirados. Um carro ficou destruído.



A condutora do automóvel, no qual deflagraram as chamas, tinha acabado de o estacionar quando o fogo deflagrou. A entrada da garagem vai ficar interdita, pelo menos, até amanhã. "Temos de fazer uma avaliação mais correta para começar os trabalhos de reparação. O calor do incêndio provocou danos na parte elétrica e no abastecimento de água", afirmou Joaquim Leal, administrador do condomínio.



O combate ao fogo, feito pelos Bombeiros Novos e Velhos de Aveiro, foi dificultado pela falta de visibilidade. "Tivemos bastantes dificuldades no acesso à viatura devido à presença de bastante fumo e também por causa da carga térmica", referiu Mauro Martins, adjunto do comando dos Bombeiros Velhos de Aveiro.



Cerca de 40 minutos após o alerta, o incêndio foi dado como extinto e os utentes do lar, bem como os moradores dos prédios, puderam regressar. "Os bombeiros foram uns heróis. A ação foi muito rápida e, como atuaram sem hesitar, conseguiram retirar as pessoas a tempo e em segurança. Podia ter sido muito pior", referiu a moradora Encarnação Oliveira.



Desconhecem-se as causas do fogo.