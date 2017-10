Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

29 assaltos à bomba em dois meses e meio

Cinco homens armados atacaram ontem duas caixas multibanco.

Por Ágata Rodrigues | 08:24

Pelo menos 29 caixas multibanco foram destruídas com recurso a explosivos, de Norte a Sul do País desde o dia 1 de agosto.



Na maioria das vezes, os assaltantes estão armados, atacam encapuzados e fogem em carros de alta cilindrada com elevadas quantias em dinheiro, deixando um rasto de destruição. Em muitos casos o mesmo gang faz mais do que um assalto na mesma noite.



Foi o que aconteceu na madrugada de ontem. Cinco homens encapuzados e armados espalharam o pânico na zona de Matosinhos quando fizeram explodir à bomba um ATM instalado numa loja de eletrodomésticos. O gang fez outro assalto, 45 minutos depois, em Gondomar.



"Viemos ver o que se passava depois do estrondo e vimos cinco homens a assaltar o multibanco. Estavam armados e impediram um carro de descer a rua quando apontaram a arma em direção ao condutor. Ao telefone com a PSP ainda nos pediram para tentar ver a matrícula mas aquilo foi tão rápido que não consegui. Temi pela vida" contou um morador que alertou a PSP. Os homens ataram cordas às grades da loja, a partir da carrinha, e depois puxaram. Levaram o dinheiro todo e fugiram.



Meia hora mais tarde foram vistos em Rio Tinto, Gondomar. Com o mesmo esquema destruíram parcialmente o supermercado Três Desejos ao rebentarem com a caixa multibanco.



Fugiram com o dinheiro e deixaram grandes prejuízos.