30 mil almoços servidos nas férias escolares

De acordo com Paulo Oliveira, responsável pelo ATL e pela Associação de Pais da Escola Mário Cunha Brito, o facto de a escola continuar aberta e de servir o almoço e o lanche "é importantíssimo para os alunos e para as famílias que trabalham".Desde 2014 que é possível, neste período de férias natalícias, familiares diretos das crianças almoçarem com elas nas escolas. Os alunos do escalão A não pagam, os do escalão B pagam 0,73 € pelo almoço e os do escalão C pagam 1,46. Os adultos pagam 2,20 €.

Mesmo em período de férias escolares, os alunos da Escola Básica Mário Cunha Brito, em Belas, continuam a poder almoçar no refeitório. Ontem, eram mais de 30 os estudantes que foram servidos pela cozinheira Graciete Carvalho e a restante equipa, que preparou um menu simples, mas nutritivo. "Temos sopa de legumes e carne assada com arroz e brócolos", disse.À semelhança deste, nos restantes 82 refeitórios, dos 92 que funcionam todo o ano, das escolas do concelho de Sintra, são servidos almoço e o lanche."Calculamos que no período de férias, de 19 a 30 de dezembro, sejam servidas cerca de 30 mil refeições. Durante esta época são cerca de três mil alunos por dia a almoçar", explicou ao CM Frederico Eça, coordenador do departamento de Educação da Câmara Municipal de Sintra.Para ajudar, alguns alunos mais velhos tornam-se voluntários e ajudam a servir os mais novos. "Está muito boa a sopa. Gosto de comer na escola", afirmou Bárbara Oliveira, de 9 anos, aluna do 4º ano.Além de servir refeições, muitas escolas do concelho continuam com o ATL a funcionar.