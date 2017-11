Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

30 mil euros para vítimas dos fogos

Mais de 800 pessoas pagaram bilhete em concerto musical.

Por Luís Oliveira | 09:10

Várias iniciativas solidárias realizadas em Viseu nos últimos dias, em que as receitas revertem para as vítimas dos incêndios florestais de outubro, renderam cerca de 30 mil euros. Nestas contas não entra a receita do jogo entre Portugal e Arábia Saudita realizada sexta-feira no Fontelo.



Ontem à tarde vários artistas reuniram vontades e protagonizaram o espetáculo ‘Viseu Abraça’. O evento realizou-se no Pavilhão Multiusos e foi presenciado por 820 pessoas que pagaram 10 euros por bilhete. A ideia do concerto foi dos amigos Moullinex e Samuel Úria e foi imediatamente acolhida pela autarquia viseense.



"Infelizmente o que esteve na génese disto foi a catástrofe provocada pelos incêndios. Tentámos organizar o mais rápido possível o espetáculo de forma a que os donativos chegassem o mais rápido possível às vítimas", disse ao CM Samuel Úria. "Os fundos serão entregues em contas solidárias que foram criadas nos concelhos. O objetivo é a reconstrução", adiantou Jorge Sobrado, vereador da Cultura da Câmara de Viseu.



Cantaram no Multiusos de Viseu artistas como Da Chick, Ana Moura, Samuel Úria, Moullinex e Benjamin, entre outros. O espetáculo rendeu 8200 euros. A caminhada solidária de manhã já tinha dado 6500 euros. Tudo isto e o espetáculo de Ricardo Araújo Pereira renderam às vítimas 30 mil euros. Um mês depois da tragédia, o primeiro-ministro, António Costa, vai pela primeira vez visitar a área ardida do distrito de Viseu. Estará amanhã à tarde em Vouzela.