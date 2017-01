31 mil euros em apoios à natalidade em 2016

Adelino Soares realça ainda que a autarquia tem adotadas outras medidas com o objetivo de tentar contribuir para a fixação da população. "Por exemplo, os valores cobrados em termos de IMI ou de tarifa de água são baixos", diz o autarca.



Segundo os últimos Censos, de 2011, o concelho contava com 5258 habitantes, sendo que mais de 1300 tinham mais de 65 anos. O concelho já chegou a ter mais de seis mil habitantes, em meados do século passado.



O regulamento prevê um aumento gradual do valor a pagar de acordo com o número de nascimentos por cada família. Assim, no caso do primeiro filho é concedido um apoio de 750 euros e no segundo filho mil euros. A partir do terceiro filho, o montante a atribuir pela câmara sobe para os 1250 euros.

Para tentar travar a perda de população sentida ao longo das últimas décadas, a autarquia de Vila do Bispo atribui incentivos financeiros para promover a natalidade no concelho. Só no ano passado foram concedidos apoios no valor de 31 250 euros, relativos a 35 nascimentos, segundo apurou o CM junto da câmara."É uma forma de ajudar os jovens casais do concelho e de tentar promover o rejuvenescimento da população, que é algo muito importante e necessário", refere Adelino Soares, presidente da câmara.Segundo o regulamento municipal de incentivo à natalidade que se encontra em vigor desde 2009, a autarquia concede apoios de financeiros, através de uma prestação única, a famílias que residam há mais de um ano no município. A candidatura tem de ser realizada até ao sexto mês após a data do nascimento.