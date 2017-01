33 mil evitam ir a julgamento

A PGR esclarece que "a suspensão não provisória do processo pode ser aplicada quando estão em causa crimes puníveis com pena de prisão não superior a cinco anos.Um dos casos mais conhecidos em que o processo foi suspenso aconteceu em Braga. Uma enfermeira indiciada por homicídio por negligência escapou a julgamento depois de se sujeitar a trabalho comunitário e ao pagamento de 500 euros a associações de luta contra o cancro.Uma mulher de 61 anos morreu durante um tratamento de fototerapia, no hospital de Braga. Ficou com queimaduras em 80 por cento do corpo. A enfermeira deixou a vítima no tratamento durante mais tempo do que o recomendado.