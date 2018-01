Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

3,3 milhões para obras no porto da Ericeira

Concurso público deve ser lançado ainda este mês. Projeto prevê a dragagem de detritos.

Por Cláudia Machado | 07:36

O concurso público para as obras de requalificação do porto da Ericeira, no concelho de Mafra, deverá ser lançado ainda este mês, com um prazo de execução estimado em 14 meses. A intervenção, que tem um orçamento previsto de 3,3 milhões de euros e é apoiada por fundos europeus, é esperada pelos pescadores há cerca de quatro anos.



As embarcações não conseguem sair nem entrar na zona portuária devido ao seu assoreamento (acumulação de detritos) e ao desprendimento de blocos na entrada do molhe. As más condições de acesso ao porto foram agravadas pelo mau tempo registado em janeiro de 2014. Esta situação afeta cerca de 50 pescadores, que dispõem de 20 embarcações.



"A abertura do concurso, da responsabilidade operacional da Direção-Geral de Recursos Naturais (DGRN), deverá ocorrer até final do corrente mês de janeiro", garantiu ontem o Ministério do Mar, liderado por Ana Paula Vitorino. Segundo a tutela, a verba está inscrita no Orçamento do Estado para 2018 e insere-se num plano de investimentos em proteção portuária, melhoria das condições de desembarque e dragagens, com intervenções ao longo da costa. Na Ericeira, estão previstas a requalificação e proteção do molhe exterior e dragagens na bacia portuária.



Numa portaria publicada em Diário da República na terça- -feira, os ministérios das Finanças e do Mar autorizaram a DGRN a assumir a responsabilidade da obra e a repartir os encargos, acrescidos de IVA, pelos anos de 2017 (300 mil euros) e de 2018 (2,7 milhões de euros). A intervenção esteve prevista em 2015, mas não avançou.