34 mil polícias e militares a ‘arder’ com 150 euros/mês

Sindicatos da PSP, da GNR e das Forças Armadas exigem que António Costa cumpra promessa.

Por João Carlos Rodrigues | 09:04

Desde 2011 que os elementos da PSP, da GNR e das Forças Armadas têm a progressão nas carreiras bloqueada. O Governo comprometeu-se, no Orçamento do Estado (OE) para 2018, a acabar com o bloqueio, porém, o ordenado de janeiro ficou igual.



De acordo com dirigentes das associações de polícias e militares, há 34 mil elementos nesta situação. Estão a receber "menos 150 €/mês do que deveriam".



Por este motivo, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), a Associação de Profissionais da Guarda (APG/GNR), a Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA), a Associação Nacional de Sargentos (ANS) e a Associação de Praças reuniram-se ontem para delinear uma estratégia comum para pressionar o Governo.



Paulo Rodrigues, o porta-voz do grupo, recordou que está em causa o artigo 19º do OE, que determina a realização de negociações entre as partes para desbloquear as carreiras profissionais: "Esperemos que o primeiro-ministro tenha em conta que estão aqui reunidos profissionais das Forças Armadas e das forças de segurança, e que não estão a gostar da forma como estão a ser tratados."



Sem retroativos pelos anos perdidos

O desbloqueamento das carreiras levará polícias e militares a receber mais ao final do mês, mas não terão direito a receber retroativos pelos anos em que as carreiras estiveram bloqueadas.



Os responsáveis sindicais alegam que o valor perdido não será restituído, o que tem implicações nos subsídios e nos valores contabilizados para a reforma. E acusam Costa de empurrar o tema para os ministérios da Defesa e Administração Interna.