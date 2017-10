Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

34 referências ao Correio da Manhã na acusação da Operação Marquês

O CM acompanhou o processo desde a primeira hora.

14:56

Na acusação do Ministério Público são feitas 34 referências ao Correio da Manhã. Todas elas dizem respeito à investigação que o CM foi fazendo ao longo dos anos em torno de José Sócrates, nomeadamente devido à sua vida de luxo e à venda dos imóveis da sua mãe a Carlos Santos Silva.



Foi devido às notícias que Sócrates começou a dizer que Santos Silva era o dono da casa, tratando-o mesmo por "senhorio". "Os reflexos da notícia do Correio da Manhã, bem como a pressão do jornal sobre os negócios do arguido Santos Silva, levaram os arguidos a concluir que mais tarde ou mais cedo, os jornalistas pudessem chegar ao conhecimento da casa de Paris ", diz a acusação.