350 mil euros para novo crematório em Almeirim

Quando estiver em funcionamento, o crematório de Almeirim será o primeiro do Ribatejo e uma alternativa viável para as famílias que optam por este tipo de cerimónias fúnebres. Os crematórios mais próximos localizam-se em Lisboa ou na Póvoa de Santa Iria, no concelho de Vila Franca de Xira.



A gestão vai ser entregue à Junta de Freguesia de Almeirim, que pagará à câmara uma verba anual para ir amortizando o investimento. "A estrutura financeira do projeto e a forma como vamos conceder a sua exploração são alguns dos aspetos que ainda estão a ser desenhados", explicou o autarca ao

O crematório de Almeirim vai ser uma realidade a médio prazo e terá um custo que rondará os 350 mil euros. Quem o garante é o presidente da câmara local, Pedro Ribeiro, explicando que o projeto "está já numa fase avançada, tendo em vista a sua concretização".Segundo os números já apurados, o custo do equipamento deverá rondar os 350 mil euros, repartidos a meias entre a construção de raiz do edifício dentro do cemitério, que se situa no centro da cidade, e a aquisição do forno de cremação e restantes equipamentos. O concurso público será lançado após os serviços do município concluírem o projeto.Uma vez que não são admissíveis candidaturas a fundos europeus para este tipo de equipamentos, o investimento será suportado na totalidade pelos cofres do município. Contudo, segundo Pedro Ribeiro, a Câmara espera recuperar o dinheiro num prazo máximo de 10 anos, através da rentabilização do funcionamento do crematório.