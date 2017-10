Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

36 mortos e menos 3422 bombeiros na luta

Os sucessivos alertas da última semana, para calor extremo com ventos fortes e baixa humidade, não tiveram mobilização de meios da Proteção Civil.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Os alertas de calor extremo para a época foram atempados e sucessivos – ao longo da semana passada. Vento forte, mais de 30 graus e baixa humidade. Somados à seca severa e à ‘manta morta’ de vegetação a cobrir os solos.



Condições perfeitas para um fim de semana explosivo que terminou com, pelo menos, 36 mortos no domingo – sete pessoas continuavam desaparecidas ontem – e 56 feridos, 16 em estado grave.



Mas, da parte da Proteção Civil, os meios mobilizados não corresponderam à gravidade dos alertas – no domingo combateram 6318 bombeiros, menos 3422 do que na fase Charlie, de julho a setembro.



Meios comprovadamente insuficientes para centenas de localidades que ficaram cercadas pelo fogo sem verem um bombeiro. Um desinvestimento que levou a porta–voz da ANPC, Patrícia Gaspar, a admitir ontem que "se soubéssemos em março que ia ser assim [meteorologia] teríamos planeado as coisas de forma diferente".



O cenário poderia ter sido ainda pior. No domingo estavam operacionais 18 meios aéreos – menos 30 do que em julho, agosto e setembro –, mas ontem já só havia dois, de acordo como DECIF2017, o documento que regula o combate aos fogos florestais. Um cenário semelhante ao de Pedrógão Grande: a 17 de junho, também num fim de semana de calor, nada foi feito e os meios não foram reforçados.



O resultado foram 64 mortes.



Incêndios ceifam mais de 100 vidas em dois dias

A tragédia de Pedrógão Grande ocorreu faz hoje quatro meses. Um sábado de calor no final de uma semana com dois feriados encheu as aldeias da região. Mas apesar dos alertas meteorológicos, os meios mantiveram-se sem qualquer alteração. O fogo cresceu e varreu uma grande parte do Pinhal Interior.



As horas passaram e o cair da noite trouxe ao de cima a realidade. O primeiro balanço dava conta de 15 mortos, mas o número não parou de subir. Oficialmente houve 64 mortos – Alzira Costa, que morreu atropelada a fugir do fogo, não consta da lista oficial. Seria a 65ª vítima.



Em agosto, um piloto de helicóptero despenhou-se em Castro Daire e não sobreviveu. Este mês, o número voltou a crescer. Em Oleiros, um funcionário da câmara morreu esmagado por uma máquina de rasto. Em Paços de Ferreira, Sabugal e Santa Maria da Feira outras três vítimas nas últimas duas semanas.



Com a tragédia de domingo o número de mortos subiu para 106 em 2017, um recorde triste para Portugal.