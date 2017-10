Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

3600 notas apanhadas ao amigo de Sócrates

Dois cofres no BCP e no Novo Banco concentravam 300 mil euros em notas com vários valores faciais, entre os quais de 500 euros.

Por António Sérgio Azenha | 01:30

Carlos Santos Silva, alegado guardião da fortuna de José Sócrates, tinha mais de 3600 notas em euros depositadas em dois cofres no BCP e no Novo Banco. O dinheiro, no valor total de 300 mil euros, foi apreendido durante buscas realizadas em janeiro de 2015 e novembro de 2014, no âmbito da Operação Marquês. Só no cofre do BCP o amigo de Sócrates tinha 1400 notas com o valor facial de 50 euros.



A maior quantidade de notas apreendidas estava depositada num cofre numa agência do BCP, em Lisboa: a quantia total de 200 mil euros estava repartida por 1400 notas com o valor facial de 50 euros, 1000 notas de 20 euros, 515 notas de 100 euros, 101 notas de 500 euros e 40 notas de 200 euros. O cofre era utilizado, segundo o Ministério Público, por Carlos Santos Silva.



Dois meses antes, em novembro de 2014, os investigadores já tinham apreendido uma outra quantidade de notas num cofre numa agência do Novo Banco: a quantia total de 100 mil euros estava dividida em 400 notas com o valor facial de 100 euros, 106 notas de 500 euros, 40 notas de 100 euros e 15 notas de 200 euros. O cofre era também utilizado, segundo o Ministério Público, por Carlos Santos Silva.



O dinheiro depositado nos cofres terá tido origem nos 23 milhões de euros repatriados por Carlos Santos Silva da Suíça para Portugal, no final de 2010. Para o Ministério Público, Sócrates será o verdadeiro dono dessa fortuna e a colocação de dinheiro em cofres, controlados por Santos Silva, teria em vista garantir o seu acesso fácil e a sua entrega rápida a Sócrates, quando este o solicitasse.



Levantamentos em numerário superam 1,16 milhões de euros em quatro anos

De dezembro de 2010 a novembro de 2014, Sócrates terá recebido mais de 1,16 milhões de euros em numerário levantado de contas bancárias de Carlos Santos Silva, de Inês do Rosário, sua companheira, de Gonçalo Ferreira e Rui Mão de Ferro, ambos funcionários de Santos Silva.



O dinheiro das contas da companheira e dos funcionários terá sido compensado por Santos Silva.



Espírito Santo terá pagado 21 milhões de euros em subornos

O Grupo Espírito Santo (GES) terá pagado, de forma direta, 21 milhões de euros em luvas a Sócrates.



Segundo o Ministério Público, a verba dirá respeito ao apoio de Sócrates ao chumbo da OPA da Sonae à PT e à venda da brasileira Vivo e compra da Oi.



Ex-chefe de governo era desorganizado

O ex-patrão de Sócrates afirmou aos investigadores da Operação Marquês que o antigo primeiro-ministro era muito desorganizado.



Ouvido em fevereiro de 2015, Lalanda e Castro, administrador da Octapharma, disse que Sócrates, a quem essa farmacêutica suíça pagava um salário de 12 500 euros por mês, ia a maior parte das vezes ao Brasil sem ter encontros marcados e que, por vezes, o encontro que esperava ter nem sequer se concretizava.



A mensagem transmitida por Lalanda e Castro contrasta com a imagem de organização construída por Sócrates quando era primeiro-ministro, em que utilizava fichas de apoio com o resumo do assunto a tratar.



A partir do início de 2013, Sócrates começou a trabalhar para a Octapharma como consultor para a América Latina. O contrato terminou com a sua detenção, em novembro de 2014.