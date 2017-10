Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘365 Algarve’ regressa com ofertas de cultura

Mês de outubro vai ter como foco o ‘nascimento’ de Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa.

Por Tiago Griff | 09:37

O programa cultural ‘365 Algarve’ está de regresso à região com um programa cultural que se estende desde a música ao teatro, com muitas outras propostas pelo meio. Os eventos decorrem até maio de 2018, mas o mês de outubro vai ser fortemente influenciado pela comemoração do ‘nascimento’ de Álvaro de Campos, um dos heterónimos de Fernando Pessoa.



A cidade de Tavira, onde Álvaro de Campos ‘nasceu’ a 15 de outubro, vai ser o ponto fulcral da celebração. O restaurante Gilão, a Casa Álvaro de Campos, o Clube de Tavira, a Tavira D’Artes recebem exposições de Isabel Macieira, Matthis Warner, Fonseca Martins e Kinga Subica relacionadas com a obra de Fernando Pessoa.



Vai haver concertos relacionados com a poesia de Álvaro de Campos no Mercado da Ribeira e na Igreja da Misericórdia, entre outros locais, bem como a estreia do documentário ‘Quem é Álvaro de Campos’.



Mas a programação do ‘365 Algarve’, estende-se a outras localidades da região, como Lagos, onde se destacam os espetáculos e workshops da Feira dos Sentidos, o espetáculo Voz do Mundo e a oficina para pais e filhos Dança dos Afetos.



O Festival Verão Azul traz a Faro e a Lagos alguns dos mais conhecidos artistas da dança e teatro contemporâneo, como Vera Mantero, Francisco Camacho e Tiago Rodrigues.



Este início da segunda temporada do programa cultural regional, no mês de outubro, passa ainda por Portimão e São Brás de Alportel com um ciclo de arte contemporânea que também tem lugar em Faro e que vai contar com a exposição de pintura de Ana André.