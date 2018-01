Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

37 incidentes com drones durante 2017

Está quase concluído o decreto-lei que vai obrigar ao registo e à existência de um seguro.

Por J.T. | 06:00

Foram reportados à Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) 37 incidentes com drones em 2017: 22 nas proximidades do aeroporto de Lisboa; 11 no do Porto; dois perto do aeródromo de Cascais; um na Madeira e outro em Espinho.



Este último foi reportado por um avião militar.



Já o Governo anunciou esta sexta-feira que está quase concluído o decreto-lei que vai obrigar ao registo dos drones e à existência de um seguro.