4 milhões para recuperar vilas operárias de Lisboa

CM que já há casas abandonadas a serem intervencionadas. Servirão para colocar moradores, caso seja necessário retirá-los enquanto decorrem as obras.



"Nas casas que são da câmara é feita a requalificação interna. Nas mistas será feita a requalificação das fachadas e veremos, caso a caso, a necessidade de apoio aos proprietários privados", explicou a vereadora da Habitação Paula Marques, sublinhando que um dos objetivos "é atrair arrendamento acessível e população jovem".



Em 2018 serão recuperados os pátios do Beirão (Marvila), do Bastos (Estrela) e do Paulino (Alcântara).



As obras foram anunciadas pela Câmara de Lisboa para este ano, mas os moradores das quatro vilas operárias que vão ser recuperadas só acreditam quando começarem. Os concursos serão lançados em abril. São quatro milhões de euros para a reabilitação das vilas Travessa de Paulo Jorge (Belém), Bela Vista (Beato), Elvira e Romão da Silva (Campolide)."Já me disseram tanta coisa que só acredito vendo", comenta Guilhermina Silva, moradora há nove anos na Vila Romão da Silva, junto às Amoreiras. Nesta vila, onde não há obras há quase 20 anos, existem 37 casas – 20 ocupadas, 13 vagas e 4 não são habitacionais.A degradação é evidente. Quando chove entra água em casa de Guilhermina, onde existem duas fossas: "Isto já não se usa, é uma vergonha." No Beato e em Campolide, a urgência das obras é a mesma. Há casas devolutas e outras com infiltrações. Também os acessos precisam de melhoramentos. Estas vilas serviram de alojamento de operários entre 1870 e 1930.