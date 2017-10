Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Donos de 40 milhões escondidos no BES

Dinheiro aplicado em obrigações seniores do antigo banco. Haverá políticos e gestores entre os titulares.

Por António Sérgio Azenha | 01:30

A Comissão Liquidatária do BES não consegue identificar os donos de créditos de 40 milhões de euros que existem sobre o banco. O dinheiro está aplicado em obrigações seniores do antigo banco da família Espírito Santo e até agora, apesar dos esforços da Comissão para identificar os proprietários desses títulos, ninguém ainda assumiu a sua propriedade.



No mercado, admite-se que entre os proprietários destes títulos estejam políticos e gestores que, perante o escândalo da queda do Grupo Espírito Santo (GES), pretendam esconder as suas eventuais ligações ao BES e ao GES.



Os títulos estão depositados em bancos nacionais e internacionais em contas designadas ‘contas jumbo’, nas quais estão concentradas largas dezenas de clientes. A Comissão Liquidatária do BES está a tentar, desde agosto do ano passado, descobrir quem são os donos dessas obrigações, mas, segundo apurou o Correio da Manhã, os bancos recusaram dar os nomes dos titulares dessas obrigações.



Na base desta recusa dos bancos em identificar os proprietários das obrigações seniores do BES terão estado indicações dos próprios proprietários dos títulos para que os seus nomes não fossem ligados a estes instrumentos financeiros. Os titulares das obrigações preferem manter-se no anonimato, até porque a probabilidade de recuperarem o dinheiro é baixa e a exposição pública pode ser muito prejudicial.



O facto de "ninguém se acusar como dono das obrigações do BES", como diz fonte conhecedora da situação, é tanto mais estranha quanto os 40 milhões de euros constituem uma pequena parte da verba inicial que estava por identificar: em agosto do ano passado, segundo um requerimento apresentado pela Comissão Liquidatária do BES no Tribunal do Comércio de Lisboa, estavam por identificar os donos de créditos no valor de 650 milhões de euros.



Até agora já reclamaram os créditos do BES cerca de 24 mil credores, dos quais a maioria será de nacionalidade portuguesa. O Tribunal do Comércio de Lisboa notificou mais de 130 credores residentes fora do espaço da União Europeia para virem ao processo reclamar os créditos que possuem. O prazo para a reclamação de todos os créditos deverá terminar no final deste ano.



O BES ‘mau’ entrou em liquidação em julho de 2016, com um buraco de 5,6 mil milhões de euros nas suas contas, e com ativos que apenas contabilizavam 154 milhões de euros.



17 200 reclamam créditos ao Banco Espírito Santo

A comissão liquidatária apurou um total de 17 200 reclamações de créditos sobre o antigo BES, cujos ativos tóxicos passaram para o BES ‘mau’. O inventário dos bens da massa insolvente do BES ‘mau’ foi apresentado em fevereiro.



Espírito Santo dá rombo no BES de 991 milhões de euros

O BES ‘mau’, que está em processo de liquidação, corre sérios riscos de perder cerca de 991 milhões de euros com o Grupo Espírito Santo (GES), relativos a créditos que foram concedidos pelo antigo BES a empresas do GES.



Os créditos fazem parte da lista dos bens integrantes da massa insolvente do BES ‘mau’, cujo valor total ascende a quase 1,13 mil milhões de euros. Deste montante, apenas 73 milhões de euros, que dizem respeito a verbas recuperadas, estão dados como ativo garantido.



SAIBA MAIS

1869

As origens do Banco Espírito Santo remontam ao comércio de lotarias, câmbios e títulos, que José Maria do Espírito Santo Silva exerceu entre 1869 e 1884. A primeira ‘Caza de Câmbio’ situava-se na calçada do Combro, em Lisboa.



500 sociedades do GES

O Grupo Espírito Santo (GES) era constituído por mais de 500 empresas. O levantamento desta extensa teia empresarial foi efetuado pelos administradores liquidatários da Espírito Santo International (ESI), Rioforte e Espírito Santo Control.



O ‘Dono Disto Tudo’

Ricardo do Espírito Santo Silva, neto do fundador, foi presidente do Banco Espírito Santo até julho de 2014, sendo nessa altura o banqueiro há mais tempo no ativo em Portugal. Ricardo Salgado era geralmente conhecido como ‘Dono Disto Tudo’.



Acusado no caso Marquês

Ricardo Salgado foi acusado de 21 crimes, entre eles branqueamento e corrupção ativa, no âmbito do caso Marquês. Terá feito chegar 21 milhões em luvas a José Sócrates.