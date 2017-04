400 pessoas sem-abrigo vivem nas ruas de Lisboa

O programa viu aprovado por unanimidade, na reunião de câmara de 23 de março, o apoio financeiro de cerca de 350 mil euros para conceder às entidades que gerem dois polos importantes para o projeto: o Centro de Alojamento Temporário de Xabregas e o Centro Temporário da Graça, que dão resposta a cem utentes. O município da capital continua a apostar no alargamento das vagas assentes no projeto ‘Housing First’ (‘Casas Primeiro’). São já oitenta as disponíveis, número que prevê alargar até 180.



No que diz respeito ao apoio alimentar, a câmara municipal refere que foi aberto o núcleo de Apoio Local em Arroios, desde 2016 gerido pelo Centro de Apoio aos Sem-abrigo (CASA), e está prevista a implementação destes núcleos em mais quatro zonas: Cais do Sodré, Restauradores, Parque das Nações e Santa Apolónia.



Cerca de 400 pessoas vivem nas ruas da cidade de Lisboa. Este é o diagnóstico feito nos últimos tempos pelas equipas da autarquia no terreno, disse aoo vereador dos Direitos Sociais, João Afonso, revelando que o objetivo é "retirar 200 pessoas da condição de sem-abrigo".De acordo com este responsável da câmara, "há um número similar de sem-abrigo [cerca de 400] que já está de alguma forma inserido em resposta de emergência ou de inclusão".Independentemente do alerta lançado há dias pelo Presidente da República, a resposta da autarquia, liderada por Fernando Medina, ao problema foi dada em 2015 com a aprovação do Programa Municipal para a Pessoa Sem-Abrigo 2016-2018 (PEMPSA). São cerca de 4 milhões de euros para aplicar em três anos, para melhorar a qualidade de vida destas pessoas, passando de uma situação de emergência para a inclusão.