42 homens pedem ajuda por abusos sexuais

Vítimas de crimes, a maioria na adolescência e infância.

Por João Tavares | 08:15

Nos primeiros seis meses do ano, 42 homens pediram ajuda pelo facto de terem sido alvo de abusos sexuais. A maioria das vítimas diz que os abusos foram praticados quando eram crianças.



Os números foram agora revelados pela associação Quebrar o Silêncio. Desde a sua abertura – só este ano –, a instituição recebeu a maioria dos contactos da região de Lisboa. Ângelo Fernandes, que encabeça a associação, revela que cerca de 90% dos abusos contra homens foram cometidos durante a infância e adolescência.



Ângelo Fernandes aponta que um dos grandes obstáculos às denúncias relaciona-se com o estereótipo de que os homens não se queixam. "Existe aquela ideia de que um homem não partilha as emoções, que não chora, muito menos que é alvo de abusos sexuais. Essa ideia tem de acabar", relata o responsável, que avança que a instituição garante às vítimas apoio psicológico e grupos de ajuda.



Os traumas acabam por acompanhar as vítimas ao longo da vida. "É comum o sobrevivente lidar com sentimentos de vergonha e de culpa, questões de identidade ou com o surgimento inesperado de memórias do abuso", explica o presidente da associação.



A Quebrar o Silêncio está agora a organizar um evento que visa promover "um espaço de reflexão sobre novas masculinidades para a igualdade de género", que irá decorrer a 16 e 17 de novembro, no ISCTE, em Lisboa, e que vai juntar diversas instituições para debater o fenómeno.