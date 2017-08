Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

43 furtos nas praias de Portimão desde o mês de maio

Polícia Marítima apela aos banhistas para que não levem bens valiosos para as praias.

Por Ana Palma | 09:24

A Polícia Marítima registou, na área da Capitania do Porto de Portimão, um total de 43 furtos nas praias, desde maio. No ano passado, em idêntico período, tinham sido 38 e, no ano anterior, 37.



Para as autoridades, os banhistas devem adotar algumas medidas de precaução com vista a garantir a segurança dos seus bens.



Segundo o capitão do Porto de Portimão, Ricardo Arrabaça, "as pessoas devem evitar levar para a praia bens valiosos e, quando vão ao banho, devem deixar alguém de vigia, seja um familiar ou amigo, ou mesmo o vizinho da toalha ao lado".



A praia da Rocha, em Portimão, é a que mais furtos tem registado na zona e os telemóveis são os bens que mais interessam aos ladrões.



Mais de metade dos crimes são participados à Polícia Marítima por turistas estrangeiros, sobretudo para efeitos de seguro.