483 pessoas morreram na estrada desde o início do ano

Dados de 1 de janeiro a 15 de dezembro deste ano.

19.12.17

De 1 de janeiro a 15 de dezembro deste ano, 483 pessoas perderam a vida nas estradas portuguesas – mais 61 do que em igual período do ano passado.



Os dados registados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária revelam um aumento também no número de acidentes rodoviários (124 388), de feridos graves (2095) e ainda de feridos ligeiros (39 788).



Em doze meses – entre o início de dezembro de 2016 e o fim de novembro deste ano – 506 pessoas morreram em acidentes nas estradas de norte a sul do País.