4,9 milhões para obras na costa alentejana

Obras na praia do Malhão nas dunas nas praias da Franquia e Furna inauguradas esta segunda-feira.

Por Joaquim Bernardo e Alexandre M. Silva | 08:36

Durante os últimos meses, o centro histórico de Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira, e algumas das suas praias, sofreram diversas obras de proteção e requalificação, no valor total de 4,9 milhões de euros. Estas intervenções são hoje inauguradas. Uma obra considerada prioritária pelo Governo para combater um acentuado processo erosivo que a costa alentejana vinha sofrendo nas últimas décadas.



Segundo o Ministério do Ambiente, na valorização e qualificação da praia do Malhão, como também no reforço do cordão dunar e alimentação artificial das praias da Franquia e das Furnas, através de sedimentos da foz do rio Mira, foram investidos 2,5 milhões de euros.



A intervenção, efetuada no âmbito da Sociedade Polis Litoral Sudoeste, incluiu ainda 2,4 milhões de euros destinados à obra de revitalização do Núcleo Histórico e Ribeirinho de Vila Nova de Milfontes, um dos locais mais visitados durante o verão devido ao enorme afluxo turístico na região. O investimento nesta zona da localidade alentejana, de acordo com o Ministério do Ambiente, visou transformar esta área num "espaço público seguro e cómodo, promovendo a aproximação da população à zona ribeirinha".



A cerimónia de inauguração decorre esta segunda-feira, pelas 10h30, na praia do Malhão. Conta com a presença do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, da secretária de Estado do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos, e do presidente da autarquia de Odemira, José Alberto Guerreiro.