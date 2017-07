Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanhóis ajudam no combate ao fogo na Guarda

Incêndio está a ser combatido desde segunda-feira por mais de 300 operacionais.

10:53

Um grupo espanhol com 50 homens, oriundo da Galiza, vai reforçar esta terça-feira os meios que estão envolvidos no combate ao incêndio na região da Guarda, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) local.



"Os trabalhos de combate estão a decorrer favoravelmente com três meios aéreos no terreno e está a chegar [ao local] um grupo espanhol [de combate a incêndios] com 50 homens", disse a fonte do CDOS pelas 10h00.



Segundo o CDOS da Guarda, as chamas, que começaram na segunda-feira pelas 13h15 em Rochoso, no concelho da Guarda, e evoluíram para os concelhos vizinhos de Almeida, Pinhel e Sabugal, estão neste momento com três frentes ativas.



Devido ao incêndio, pelas 10h00 estava cortada a circulação ferroviária na Linha da Beira Alta, entre a Guarda e Vilar Formoso, indicou.



Pelas 10h10 o fogo rural estava a ser combatido por 323 operacionais e 110 viaturas e três meios aéreos, segundo informação disponibilizada na página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil.



No distrito da Guarda regista-se outro incêndio, em Murça, Vila Nova de Foz Côa, que envolve no seu combate 40 homens, dez viaturas e um meio aéreo.