Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

58 milhões para investir na ferrovia e estradas no Algarve

Concurso para a eletrificação da linha férrea será lançado no terceiro trimestre.

Por José Carlos Eusébio | 08:48

O Governo promete lançar, durante o corrente ano, um conjunto de intervenções na linha férrea e nas estradas do Algarve, num valor superior a 58 milhões de euros.



A maior fatia diz respeito à eletrificação da linha férrea. Segundo o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, o lançamento do "concurso das empreitadas nos troços Tunes-Lagos e Faro-Vila Real de Santo António está estimado para o terceiro trimestre de 2018, prevendo-se um investimento de cerca de 32 milhões de euros". Os projetos e estudos necessários para o efeito "deverão estar concluídos até ao final do segundo trimestre".



Além disso, a Infraestruturas de Portugal "irá, ainda este ano, proceder a trabalhos de alteamento de plataforma nas estações de Estômbar, Alcantarilha e Mexilhoeira Grande", de forma a permitir a "acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida às plataformas e comboios".



Em resposta a questões colocadas pelo deputado Paulo Sá (PCP), a que o CM teve acesso, o Governo garante que "serão ainda efetuados [este ano] trabalhos de requalificação dos edifícios da antiga estação de Alvor e em Lagos", num montante estimado em "200 mil euros".



No entanto, "o maior investimento, de cerca de 680 mil euros, será realizado em 2020, coincidindo com a conclusão das empreitadas de eletrificação".



No que se refere às estradas algarvias, o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas revela que, de acordo com o Plano de Intervenções da Rede, "o investimento previsto para 2018 ascende a cerca de 26,6 milhões de euros, para a intervenção em diversos troços".