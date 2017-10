Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

60 capacetes para bombeiros

Equipamentos antigos apresentavam grande desgaste.

Por Tiago Griff | 09:03

A Câmara de Faro entregou ontem 60 capacetes aos Bombeiros Sapadores. Os equipamentos, desejados há muito pela corporação, tiveram um custo de 16 650 euros.



"Os capacetes antigos foram adquiridos em 2006 e, apesar de terem sido rentabilizados ao máximo, já apresentavam um grande desgaste. Este material era fundamental", disse ao CM o comandante José Valente.



A cerimónia de entrega dos capacetes teve lugar ontem à tarde no quartel e contou com a presença do autarca farense Rogério Bacalhau, que considerou "uma prioridade manter a operacionalidade e a segurança do corpo de bombeiros".



Parte dos capacetes antigos vão ser usados em treinos dos sapadores e outros vão ser oferecidos para cidades africanas com geminação com Faro.