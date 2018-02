Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

600 novos guardas da GNR iniciam formação

Curso decorre em Portalegre e tem a duração de cerca de 1.400 horas.

A GNR inicia esta segunda-feira a formação a 600 novos guardas, incorporação motivada pela inclusão de militares para o Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro (GIPS) e Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA).



Os 600 novos guardas vão iniciar o curso, com a duração de cerca de 1.400 horas, em Portalegre e, após terminarem a formação, vão reforçar o dispositivo da GNR e completar os lugares deixados vagos pelos militares que entretanto vão integrar os GIPS e o SEPNA, disse à agência Lusa o porta-voz da corporação, major Bruno Marques.



Segundo o gabinete do Ministério da Administração Interna, o primeiro-ministro, António Costa, e o titular da pasta, Eduardo Cabrita, vão estar esta segunda-feira em Portalegre a acompanhar o primeiro dia da formação dos novos efetivos.



O porta-voz da Guarda Nacional Republicana adiantou que "não se trata da incorporação de 2018", sendo a entrada destes 600 novos elementos "extraordinária" e "motivada pelo reforço nos GIPS e SEPNA", no âmbito da prevenção e combate aos incêndios florestais.



Sobre a forma como vão ser selecionados os 500 militares para os GIPS e 100 para o SEPNA, Bruno Marques explicou que foi feito um convite interno a todos os militares da corporação.



Caso não exista candidatos suficientes entre o efetivo, a GNR vai alargar o convite aos 350 guardas provisórios que estão em formação na Figueira da Foz e que iniciaram o curso em novembro de 2017.



O porta-voz desta força de segurança referiu igualmente que os cursos para os GIPS vão realizar-se em março para os graduados, comandantes, oficiais e sargentos, e em abril para os guardas.



Para o curso no SEPNA ainda não está fechada a data de formação.



Bruno Marques disse ainda que o objetivo é que os cursos para estas duas unidades da GNR estejam concluídos antes de se iniciar o dispositivo de combate a incêndios florestais.



Na semana passada, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirmou que, com este reforço de 500 elementos, os GIPS vão passar a intervir em todo o país.



Atualmente os GIPS estão presentes em onze distritos.